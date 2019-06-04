إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية لهواتف أرضية وضبط 11 شخص بالقاهرة

نجح رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 11 شخص أثناء محاولتهم لسرقة كابلات نحاسية لهواتف أرضية فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكتت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالحى الأول بدائرة القسم، من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (منشار حدادى- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجارى "أزمة")، وذلك أثناء توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.