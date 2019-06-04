إحالة 7 من العاملين بمستشفي أبنوب المركزي للتحقيق لتركهم العمل في أسيوط

أسيوط ـ هيثم البدري- محمود عجمي

شنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، حملات مفاجئة لأعضاء المكتب الفني ولجان المتابعة الميدانية بالمديرية علي مستشفى ابنوب المركزي، للاطمئنان علي سير العمل ومدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتبين عدم تواجد 4 أطباء أخصائيين في مقر عملهم بالإضافة إلى 3 ممرضات.

وترأس الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى ومدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، يرافقه الدكتور محمد المصطفي حميدة مدير ادارة الطوارئ، والمعتصم بالله السيوطي المدير التنفيذي بالمكتب الفني، ومحمد محفوظ عضو ادارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى ومدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تفقد مستشفى ابنوب المركزي، وتلاحظ اقبال شديد على قسم الاستقبال العام وتم تفقد الوضع بالمستشفى بالمرور على اقسام الاستقبال العام، الاطفال، الجراحة حريم و رجال، الباطنه حريم و رجال والمبتسرين، والعمليات العناية المركزة، والنساء و التوليد، وتبين من المرور علي تلك الاقسام عدم تواجد مدير مناوب للمستشفى وتبين عدم تواجد 4 أطباء أخصائيين في مقر عملهم بالإضافة إلى 3 ممرضات.

كما تلاحظ، تواجد طبيب امتياز بالمستشفى بالمخالفة للقانون وقواعد العمل، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحوه وإدارة المستشفي، واستمر الوفد والفريق الطبي بالمستشفى لتوفيق الاوضاع، وتسيير حركة العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، والمترددين علي الاستقبال بالمستشفي، وانهي الوفد جولته تمام الساعة الثالثة صباحا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، علي شن حملات رقابية وتفتيشية علي المستشفيات والوحدات الصحية القروية للاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل ومدي التزام العاملين، مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة علي المخالفين.