إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة شقيقن لمحكمة الجنابات، بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة مجهولة الهوية فى العقد الثانى من العمر، مسجاة على ظهرها بقطعة أرض فضاء، بطريق الكورنيش.

ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة حضر إلى ديوان القسم شقيق الضحية، وتعرف على الجثة وأقر أنها لنجله" إبراهيم م" 18 سنة، سائق دراجة بخارية "توكتوك".

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "رمضان. ف"، 32 سنة، عاطل، وشقيقه "محمد. ف"، 27 سنة، عاطل، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية خططا لاستدراج المجنى عليه، وسرقة "التوكتوك"، والتوجه إلى مكان العثور على الجثة، وقاما بمغافلته والتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وقطعة من السيراميك حتى تأكدا من وفاته .