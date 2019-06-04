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إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص يومان والمديريات تتابع تنفيذها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:56 م
إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص يومان والمديريات تتابع تنفيذها الاحتفال بالعيد
كتب محمود راغب

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تتابع وزارة القوى العاملة مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك يومان أيام أول وثانى أيام العيد، "غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس" بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأشارت إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.

 


عيد الفطر

اجازه عيد الفطر

العيد

القطاع الخاص

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