إثيوبيا الأعلى نموا بـ"حركة السياحة" بمعدل 48.6% فى 2018

كتبت آمال رسلان

حققت إثيوبيا أعلى نسبة نمو من حيث الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة، حيث بلغت نسبة النمو 48,6% خلال العام 2018.

وأكدت منظمة السياحة العالمية فى تقريرها عن العام 2018 أن الاقتصادات الناشئة والنامية هيمنت على أسرع دول العالم نمواً من حيث الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة.

وتتميز إثيوبيا بمقاصد سياحية عديدة تضعها ضمن أفضل الدول السياحية بأفريقيا، ويعد أفصل موسم لزيارة إثيوبيا من أكتوبر إلى إبريل، حيث إنها أفضل شهور العام من حيث الطقس، وإليك أهم خمس مدن سياحية يمكن أن تزورها فى إثيوبيا:

1 – مدينة بحر دار:

بحر دار من أجمل مدن السياحة في اثيوبيا، حباها الله بطبيعة خلابة حيث انها تحتوي على الكثير من المناظر الطبيعية من بحيرات وجزر وشلالات، وتضم بعض من الكنائس التي تستحق الزيارة.

وتشتهر بالقهوة حيث تصنع القهوة بطريقة خاصة أمام عينيك لترى كيف تتحول القهوة من حبيبات صلبة إلى سائل لذيذ تستمتع به.

2 – مدينة هرر

هرر من مدن إثيوبيا السياحية، وكانت عاصمة المملكة الإسلامية فى إفريقيا، حيث لازالت هناك بقية الآثار الإسلامية، ولازال غالبية سكانها من أصول عربية ويتحدثون اللغة العربية.

وتحتوى على أهم أماكن سياحية في إثيوبيا، وتشتهر بأنها المدينة المحصّنة، حيث إنها كانت مدينة صغيرة داخل أسوار، ولاتزال أسوارها موجودة، واشتهرت ببواباتها لكن مع مرور الزمن لم يبقى إلا بوابة واحدة واسمها جاقول (Jagol).

3 – أديس أبابا العاصمة

أديس أبابا عاصمة إثيوبيا وتكتسب أهمية تاريخية ودبلوماسية، كما أن بها أجمل الأماكن السياحية، وتعتبر واحدة من أهم مدن السياحة في إثيوبيا، ويرجع تأسيسها لعام 1886 على يد الإمبراطور منليك الثانى، وقامت زوجته الإمبراطورة تايتو بيتول باختيار موقعها على سفح جبل انطوطو.

4 – مدينة أوسا

أواسا مدينة تتميز بطبيعتها وكثرة الغابات والمساحات الخضراء، وبها بحيرتين هما "كامو" و "أبايا" يفصل بينهما جسر يسمى بجسر السماء، وهى مكان مميز فى المدينة يقوم بزيارته السياح لجمال الطبيعة هناك.

5 – دبرزيت

من أجمل أماكن السياحة في اثيوبيا ، حيث الطبيعة الخلابة وتحتوي المدينة على خمس بحيرات ضخمة ذات مياه عذبة، ويوجد فيها ايضاً العديد من الفنادق والمنتجعات الراقية والحديثة كما تحتوي بحيراتها على الكثير من الحيوانات البحرية الجميلة.