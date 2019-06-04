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أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:54 ص
أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، كاميرات المراقبة، لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة صاحب شركة سياحة.

كما يجرى رجال المباحث، تحريات مكثفة حول عدد من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى جرائم سرقة مساكن، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة.

وذكر صاحب الشقة، أن مرتكب الواقعة استغل غيابه عنها، وكسر الكالون الخاص بالباب، واستولى على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن لص تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 250 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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الطالبية

أمن الجيزة

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