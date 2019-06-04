أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-6-2019 فى مصر

كتبت أمنية جلال

ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومنها سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الجنيه الإسترلينى وسعر الدينار الكويتى وسعر الريال السعودى وفق آخر تحديثات البنوك.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.7 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، ليُتداول عند 18.67 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21.1 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وفق آخر بيانات البنك الأهلى، فسجل سعر الريال 4.45 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار 54.96 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.