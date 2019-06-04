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أردوغان: تركيا ملتزمة بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:03 ص
أردوغان: تركيا ملتزمة بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا
(رويترز)

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 أمر غير وارد.

 

وأضاف للصحفيين بعد صلاة العيد أن العرض الأمريكى لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا ليس جيدا مثل العرض الروسى.

 

 

 


اردوغان

تركيا

منظومة اس 400

صواريخ

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