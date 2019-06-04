أردوغان: تركيا ملتزمة بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 أمر غير وارد.
وأضاف للصحفيين بعد صلاة العيد أن العرض الأمريكى لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا ليس جيدا مثل العرض الروسى.
مشاركة
قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 أمر غير وارد.
وأضاف للصحفيين بعد صلاة العيد أن العرض الأمريكى لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا ليس جيدا مثل العرض الروسى.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة