أردوغان: تركيا ملتزمة بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا

(رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع موسكو لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 أمر غير وارد.

وأضاف للصحفيين بعد صلاة العيد أن العرض الأمريكى لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا ليس جيدا مثل العرض الروسى.