سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 11:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: لقاء ترامب وكيم فى المنطقة منزوعة السلاح لحظة تاريخية وخطوة للأمام

الأحد، 30 يونيو 2019 10:24 ص
CNN: لقاء ترامب وكيم فى المنطقة منزوعة السلاح لحظة تاريخية وخطوة للأمام ترامب وكيم
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره كيم جونج أون فى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وذلك بعد تصافحهما وسيرهما معا بجوار الخط الذى قسم شبه الجزيرة الكورية منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953، لحظة تاريخية وخطوة هائلة للأمام فى علاقة بدت متوترة بعد فشل القمة الثانية بينهما فى هانوى فى فبراير الماضى.

 ويبدو أن العلاقة تعود الآن إلى ما كانت عليه قبل القمة الأخيرة، مع تحية كيم وترامب لبعضهما البعض بدفء وبدأ أنهما يستمتعان بصحبة بعضهما البعض، حتى أن ترامب اقترح أنهما يمكن أن يتبعان اللقاء فى المنطقة منزوعة السلاح بزيارة يقوم بها كيم إلى البيت الأبيض، والتى ستكون فى حال حدوثها أول زيارة لزعيم كورى شمالى للولايات المتحدة.

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية كيم جونج أون إن لقاء ترامب وكيم يقدم الأمل لـ 80 مليون كورى.

وعقب الاجتماع، قال ترامب إن المحادثات سيتم استئنافها بقيادة الممثل الخاص ستيف بيجون.

كان بيجون قد قال فى وقت سابق هذا الشهر، إن الباب مفتوح على مصرعيه أمام استمرار المحادثات، إلا أنه أشار إلى أن الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا كانت شبه معلقة منذ لقاء هانوى.


دونالد ترامب

كيم جونج أون

لقاء ترامب وكيم

كوريا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة