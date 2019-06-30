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10 معلومات عن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي بالقليوبية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:49 م
10 معلومات عن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي بالقليوبية سرطان الثدى -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تنطلق، غدا الإثنين، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على أمراض سرطان الثدي للسيدات لمحافظات المرحلة الأولى والتي من بينهم محافظة القليوبية، حيث حرصت مديرية الصحة والسكان على الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق المبادرة وتحقيق المستهدف منها، خلال أقصي وقت ممكن، وينشر "اليوم السابع" برز المعلومات حول الحملة بالقليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:
 
 
 
-      تستهدف الحملة الكشف عن أمراض سرطان الثي والسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة للسيدات
 
-      الاهتمام بالصحة الانجابية للسيدة بعمر الإنجاب
 
-      تستهدف الحملة جميع السيدات فوق سن 18 عام.
 
-      تنطلق المبادرة من 1 يوليو وتعمل خلال فترة صباحية فقط من 9 صباحا وحتى 3 عصرا.
 
-      ويتكون فريق العمل الواحد بالوحدة من طبيبة بشرية وأخصائية تمريض وممرضتين.
 
-      المستهدف بمحافظة القليوبية مليون و600 ألف سيدة بالمحافظة.
 
-       تم تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة يعمل بها 189 فريق، وتدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.
 
-      تم إضافة 8 فرق طبية بـ4 مستشفيات بشبرا الخيمة لمتابعة العمل بالحملة.
 
-      يتم تسليم الأدوية والمستلزمات اللازمة للمبادرة من مديرية الصحة بالقليوبية
 
-      تم تجهيز الوحدات بما يتناسب مع خصوصية المرأة.
 
 

القليوبيه

سرطان الثدى

امراض السرطان

صحه المرأة

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