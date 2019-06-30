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10 معلومات عن خطوات العمل بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 03:00 ص
10 معلومات عن خطوات العمل بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط وحدة صحية - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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استعدت محافظة أسيوط لـ"مبادرة صحة المرأة"، للكشف المبكر على الأورام، وأمراض الثدى، ومن المقرر أن تبدأ أول شهر يوليو وتستمر لمدة شهرين، وتم تدريب الفرق المشاركة فى عمليات الفحص، لاستقبال الحالات للكشف عليها ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات خطوات الكشف على السيدات.

1- يتم استقبال السيدات بوحدات الرعاية الأساسية أو المنشآت المشاركة بالمبادرة والبالغ عددها 264 بمحافظة أسيوط

2- توجد ممرضة مسئولة عن إدخال البيانات حيث تقوم بالاستعلام عن السيدة المترددة لطلب الكشف عليها من خلال الرقم القومى

3- يتضح من خلال الاستعلام ما إذا كانت السيدة تحتاج إلى فحص فقط أم تحتاج إلى توعية أيضا بجانب الفحص وذلك يتم تحديده وفقا للتعليم والوظيفة وغيرها من الأمور الدالة على ذلك

4- تتلقى السيدات المستهدفة بالتوعية محاضرة عن الأمراض غير السارية وطرق الوقاية منها وتعليم الفحص الذاتى للثدى وطرق التغذية السليمة

5-يتم تسليم السيدات المستهدفة بالتوعية فقط كارت خاص بها مدون به موعد الزيارة القادمة والتأكيد عليها بعمل الفحص الذاتى شهريا والحضور فور اكتشاف أى علامات غير طبيعية

6- يتم توجيه السيدات المستهدفة للتوعية والفحص باستكمال الفحوصات بالعيادة مقر الفحص

7- يتم قياس الطول والوزن، وضغط الدم وإجراء تحاليل قياس السكر العشوائى وتدوين وحفظ النتائج ثم إجراء الفحص الإكلينيكى للثدى وتسجيل نتيجته

8- إذا كان الفحص طبيعيا يتم تسليم السيدة كارت مدون به موعد الزيارة والتأكيد عليها بعمل الفحص الذاتى شهريا

9- إذا كان الفحص غير طبيعيا يتم تحويل السيدة إلى معهد الأورام لبدء تلقى العلاج

10 - تتم متابعة الحالة بشكل مستمر عن طريق كارت التردد لحين الشفاء من المرض


اسيوط

اخبار الصحة

مبادرة صحة المرأة

صحة اسيوط

الكشف المبكر عن الثدى

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