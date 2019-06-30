ولايات الهند تتلقى طلبا حكوميا بعدم التعاون مع مؤسسة تمولها فيليب موريس

رويترز

أظهر خطاب اطلعت عليه رويترز أن وزارة الصحة الهندية طلبت من حكومات الولايات عدم التعاون مع "مؤسسة من أجل عالم خال من التدخين" بسبب صلاتها بشركة التبغ العملاقة فيليب موريس إنترناشونال.

وأقيمت المؤسسة فى عام 2017 بهدف القضاء على تدخين السجائر والعمل على وقف التدخين باستخدام التكنولوجيا ومنتجات بديلة. وتقول المؤسسة إنها تعمل بشكل مستقل لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه يوجد "تضارب واضح" فى المصالح بسبب تمويل سنوى يبلغ 80 مليون دولار تتلقاه المؤسسة من فيليب موريس.

ووفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز فقد طلب ما لا يقل عن ثلاث جماعات هندية مناهضة للتبغ هذا العام فى خطابات أرسلتها لوزارة الصحة في الحكومة الاتحادية فى نيودلهى رفض أى شراكة محتملة مع المؤسسة.

وأرسلت الوزارة خطابا مؤرخا بـ 24 يونيو لمسؤولى الولايات تطالب فيه بعدم الشراكة مع المؤسسة ونصحت إدارات ومؤسسات أخرى فى أنحاء البلاد باتباع إرشادات مماثلة.

وقالت الوزارة إن فيليب موريس تمول المؤسسة إضافة إلى أنها تصنع أجهزة تقلل أضرار التدخين وتروج لها. وكانت رويترز ذكرت فى وقت سابق أن فيليب موريس تعد خططا لطرح أجهزة تدخين فى الهند تقول إنها أقل ضررا من السجائر التقليدية.