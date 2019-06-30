وكالة: ترامب اقترح على بوتين تكثيف الحوار المتبادل

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، للأنباء نقلا عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين، تكثيف الحوار المتبادل بينهما، وذلك خلال لقائهما فى أوساكا باليابان، والتقى ترامب وبوتين لساعة ونصف يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان.

وقال بيسكوف إن ترامب أبدى استعدادا لبدء حوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجى ونزع السلاح، كما ناقش الزعيمان قضية البحارة الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا منذ أواخر 2018.