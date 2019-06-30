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الأحد، 30 يونيو 2019 01:04 م
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وفد كويتى رفيع يزور بريطانيا للإطلاع على أحدث تطورات إدارة الأزمات

الأحد، 30 يونيو 2019 12:42 م
وفد كويتى رفيع يزور بريطانيا للإطلاع على أحدث تطورات إدارة الأزمات وفد كويتى يتوجه لبريطانيا
الكويت أ ش أ

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توجه وفد كويتى رفيع المستوى، إلى بريطانيا، اليوم الأحد، فى زيارة تستغرق عدة أيام؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين، وللاطلاع على أحدث التطورات فى مجال إدارة الأزمات.

كما تستهدف الزيارة، الاطلاع على خطط الاستجابة الفعالة فى حالات الطوارئ، ودعم آلية عملية تبادل المعلومات بين الجانبين.

ويضم الوفد الكويتى كلا من الوكيل للشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق ركن محمد خالد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ووكيل الحرس الوطنى الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعى ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.

 


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الكويت

أخبار الكويت

بريطانيا

تطورات إدارة الأزمات

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