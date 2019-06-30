وفاة لاعب فريق سنهوت فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

توفى داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، أحمد عزت وشهرته "اليسوا" لاعب فريق سنهوت، بعد أيام من إصابته فى حادث تصادم بدائرة مركز منيا القمح، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوفاة أحمد عزت عبد الفتاح جعفر 19 سنة، مقيم سنهوت مركز منيا القمح، لاعب فريق سنهوت.

وكان المتوفى قد تعرض لحادث على طريق" سنهوت- المجازر" دائرة مركز منيا القمح، فى شهر رمضان الماضى، أثناء توجهه للمشاركة فى الدورة الرمضانية بالمجازر، أصابه جرار زراعى ومعه عدد من الاعبين، وكان هو أخطر الحالات وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وظل يتلقى العلاج حتى توفى أمس.

وفى سياق خيم الحزن الشديد على أهالى قرية سنهوت، وشارك فى تشيع جنازة اللاعب الآلاف من أهالى سنهوت ومنيا القمح، صباح اليوم، وأكد أحمد النبراوي أبن منيا القمح ، أن الحزن خيم على الجميع من الشباب لرحيل "الليسوا" فى سن مبكر، وكان محبوب من الجميع وكان يتمنى تحقيق حلمه فى أن يكون لاعب مشهور فى كرة القدم.