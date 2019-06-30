سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة لاعب فريق سنهوت فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 30 يونيو 2019 11:51 ص
وفاة لاعب فريق سنهوت فى حادث تصادم بالشرقية اللاعب أحمد عزت
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، أحمد عزت وشهرته "اليسوا" لاعب فريق سنهوت، بعد أيام من إصابته فى حادث تصادم بدائرة مركز منيا القمح، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوفاة أحمد عزت عبد الفتاح جعفر 19 سنة، مقيم سنهوت مركز منيا القمح، لاعب فريق سنهوت.

وكان المتوفى قد تعرض لحادث على طريق" سنهوت- المجازر" دائرة مركز منيا القمح، فى شهر رمضان الماضى، أثناء توجهه للمشاركة فى الدورة الرمضانية بالمجازر، أصابه جرار زراعى ومعه عدد من الاعبين، وكان هو أخطر الحالات وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وظل يتلقى العلاج حتى توفى أمس.

وفى سياق  خيم الحزن الشديد على أهالى قرية سنهوت، وشارك فى تشيع جنازة اللاعب الآلاف من أهالى سنهوت ومنيا القمح، صباح اليوم، وأكد أحمد النبراوي أبن منيا القمح ، أن الحزن خيم على الجميع من الشباب لرحيل "الليسوا" فى سن مبكر، وكان  محبوب من الجميع وكان يتمنى تحقيق حلمه فى أن يكون لاعب مشهور فى كرة القدم.

 

 

 

 

 


الشرقية

حادث تصادم

قرية سنهوت

لاعب فريق سنهوت

منيا القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة