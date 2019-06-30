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وفاة عامل بكافتيريا بالشرقية نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة

الأحد، 30 يونيو 2019 11:54 ص
وفاة عامل بكافتيريا بالشرقية نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى عامل بكافتيريا بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مصرعه داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوفاة "سعد س س" 29 سنة، عامل بكافتيريا مقيم دائرة القسم، وتبين أن وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.
 
وبسؤال أحد أفراد أسرته، أقر بأن المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة بكثرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحث تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3669 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.
 
 

محافظه الشرقيه

امن الشرقيه

مستشفى الزقازيق الجامعى

مواد مخدره

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