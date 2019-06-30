وزير النفط العراقى يتوقع تمديد اتفاق منظمة " أوبك " من 6 الى 9 أشهر

رويترز

قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان ، اليوم الأحد ، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى ما بين ستة أشهر وتسعة ، موضحا فى بيان صحفى أن "منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر."

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، قال فى وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة من تنامى الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فى فيينا غدا الاثنين، ويعقب ذلك إجراء محادثات مع منتجى الخام غير الأعضاء فى أوبك يوم الثلاثاء.