وزارة قطاع الأعمال العام تطلق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق أفريقيا"

كتب عبد الحليم سالم

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ينطلق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" يوم الثلاثاء المقبل، والذى تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين التابعتين لها.

وتستعرض وزارة قطاع الأعمال العام بحسب بيانها اليوم، فى الكلمه الافتتاحية للمؤتمر، خدمات جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه فى أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا، والتى سيتم توفيرها من خلال الشركات التابعة للوزارة العاملة فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.

ويشهد المؤتمر إطلاق تطبيق إلكترونى باسم "جسور" لخدمات التجارة الخارجية، والذى يتضمن تسجيل بيانات العملاء وكافة البيانات الخاصة بالشحنات من تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة، ويتحدث فى هذا الشأن كلا من السيد طارق نبيل من شركة EME (شريك مايكروسوفت)، والسيد محمد أصلان من شركة مارترانس.

وحول خدمات توفير المعلومات وتطوير الأعمال، يتحدث كل من محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) .

وفى جلسة أخرى تحت عنوان "الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين فى التجارة الخارجية"، يديرها هانى توفيق خبير التمويل والاستثمار يشارك فيها باسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين، وتامر راغب من بنك التجارى وفا، وأسامة النجار من بنك القاهرة، ووجدى الدبور من البنك التجارى الدولى، ورامى شعراوى من البنك المركزى المصرى، وكرستيان ابو لحاف من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.

وفى ختام المؤتمر، تعقد جلسة حول تساؤلات الحاضرين عن مجموعة الخدمات المقدمة يديرها نبيل دويدار العضو المنتدب للنقل البحرى بالشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وتشارك فيها وزارة قطاع الأعمال العام ، وصلاح الدين حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وعبد المطلب متولى العضو المنتدب للنقل البرى بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وحمودة طلب رئيس شركة مارترانس، وباسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين، وخالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين ( إكسبولينك) .

يعقد المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.