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وزارة الرى تهنىء الشعب المصرى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 05:18 م
وزارة الرى تهنىء الشعب المصرى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو المجيدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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هنأت وزارة الموارد المائية والرى الشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو عام 2013 لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة للشعب المصرى وليست دولة تكون حكراً على فئة أو طائفة أو جماعة معينة، داعين الله أن  يعيد جميع الأعياد على مصر قيادة وشعبا بالتقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة الثلاثين من يونيو عبرت عن الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً هو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، وكانت من أعظم أيام تاريخ مصر الحديث

وأشار الرئيس السيسي فى كلمة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثلاثين من يونيو، اليوم الأحد، إلى دور رجال القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن وكرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره على أحد.

 

 


وزارة الموارد المائية والرى

الشعب المصرى

30 يونيو

ثورة 30 يونيو

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