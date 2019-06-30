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وزارة التربية الكويتية تنهى خدمات 116 وافدا بعدة قطاعات ضمن خطة "تكويت" الوظائف

الأحد، 30 يونيو 2019 03:08 م
وزارة التربية الكويتية تنهى خدمات 116 وافدا بعدة قطاعات ضمن خطة "تكويت" الوظائف مدرسة كويتية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك فى إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيرى - فى تصريح للصحفيين، اليوم الأحد - إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة؛ تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتى الصادر فى عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس فى 2017، والذى يلزم وزارة التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، بهدف "تكويت" الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وثمن الظفيرى، جهود الموظفين الوافدين المنتهية خدماتهم، لما قدموه من خدمات طوال سنوات عملهم فى الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مكافاة نهاية الخدمة لهم، بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

 


العمالة الوافدة بالكويت

وزارة التربية الكويتية

الموظفين الوافدين بالكويت

مجلس الخدمة المدنية الكويتى

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