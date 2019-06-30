هنت يحدد مطلع أكتوبر موعدا لاتخاذ قرار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

(رويترز)

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، إنه سيتخذ فى مطلع أكتوبر القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق يوم 31 من شهر أكتوبر، وذلك فى حال توليه رئاسة الوزراء وإذا اتضح حينئذ عدم وجود أفق لموافقة البرلمان على اتفاق بهذا الشأن.