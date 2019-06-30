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هنت يحدد مطلع أكتوبر موعدا لاتخاذ قرار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 30 يونيو 2019 12:50 م
هنت يحدد مطلع أكتوبر موعدا لاتخاذ قرار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت
(رويترز)

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قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، إنه سيتخذ فى مطلع أكتوبر القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق يوم 31 من شهر أكتوبر، وذلك فى حال توليه رئاسة الوزراء وإذا اتضح حينئذ عدم وجود أفق لموافقة البرلمان على اتفاق بهذا الشأن.

ويتنافس هنت مع بوريس جونسون على خلافة تيريزا ماى فى رئاسة الوزراء، وقال إن واجبه الديمقراطى يحتم عليه تنفيذ عملية الخروج فى الوقت المحدد.

وقال هنت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الفرق بينى وبين بوريس ليس كبيرا كما يقول الناس".

وأضاف "في بداية أكتوبر، وإذا لم يكن هناك أفق للتوصل إلى اتفاق يمكن تمريره عبر البرلمان، حينذاك سأنفذ عملية الخروج في نهاية أكتوبر لأن هذا هو تعهدنا الديمقراطي للشعب البريطاني".

 


جيرمى هنت

الاتحاد الاوروبى

وزير الخارجية البريطانى

بوريس جونسون

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