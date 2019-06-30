نيابة الشرقية تصرح بدفن عامل بكافتيريا توفى نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة عامل بكافتيريا، توفى نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوفاة "س س س" 29 سنة عامل بكافتيريا مقيم دائرة القسم، وتبين أن وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وبسؤال "س م س" 45 سنة، والد المجنى عليه، ويعمل سمكرى، أقر بأن المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة بكثرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحث تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3669 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.