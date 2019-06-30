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نسب مساهمات علاج المشتركين فى منظومة التأمين الصحى الجديدة × 4 معلومات

الأحد، 30 يونيو 2019 03:20 م
نسب مساهمات علاج المشتركين فى منظومة التأمين الصحى الجديدة × 4 معلومات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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تطلق الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى خلال ساعات من محافظة بورسعيد كأول محافظات بالمرحلة الأولى ومن الآن تكون الخدمة الطبية متاحة للجميع، من خلال التسجيل بوحدات الرعاية الأساسية.
 
وتتحمل الدولة عن غير القادرين كافة الاشتراكات بمعنى أنهم يحصلون على الخدمة مجانا 100 % بينما القادرين يسددون ما يسمى بالمساهمات التى تثبت جدية التردد على منشأة المنظومة الطبية الجديدة.
 
و"اليوم السابع" يكشف نسب المساهمات التى سيقوم بتسديدها المنتفعين.
 
1- 100 جنيه عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض. 
2- سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.
3- سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة.
4- سداد 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية  للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة.
 

التأمين الصحى

بورسعيد

مساهمات المشتركين

الكشف

العلاج

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

نسب التحمل مذكوره وماذا عن الامراض المزمنه ونسبه التحمل لها عموما هى نسب معقوله على الطبقه المتوسطه وما دون ذلك سوف يعانى ومن الافضل بعد التطبيق اعاده حساب نسبه التحميل ولتكن 10% بحد اقصى الف جنيه عن كامل الحاله واجمالى الكشف من التحاليل والاشعه والادويه وايضا المهم هو جوده الخدمه

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