نسب مساهمات علاج المشتركين فى منظومة التأمين الصحى الجديدة × 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تطلق الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى خلال ساعات من محافظة بورسعيد كأول محافظات بالمرحلة الأولى ومن الآن تكون الخدمة الطبية متاحة للجميع، من خلال التسجيل بوحدات الرعاية الأساسية.

وتتحمل الدولة عن غير القادرين كافة الاشتراكات بمعنى أنهم يحصلون على الخدمة مجانا 100 % بينما القادرين يسددون ما يسمى بالمساهمات التى تثبت جدية التردد على منشأة المنظومة الطبية الجديدة.

و"اليوم السابع" يكشف نسب المساهمات التى سيقوم بتسديدها المنتفعين.

1- 100 جنيه عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض.

2- سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.

3- سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة.

4- سداد 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة.