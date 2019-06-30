نسب مساهمات علاج المشتركين فى منظومة التأمين الصحى الجديدة × 4 معلومات

نسب مساهمات علاج المشتركين فى منظومة التأمين الصحى الجديدة × 4 معلوماتالأحد، 30 يونيو 2019 03:20 م
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بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
نسب التحمل مذكوره وماذا عن الامراض المزمنه ونسبه التحمل لها عموما هى نسب معقوله على الطبقه المتوسطه وما دون ذلك سوف يعانى ومن الافضل بعد التطبيق اعاده حساب نسبه التحميل ولتكن 10% بحد اقصى الف جنيه عن كامل الحاله واجمالى الكشف من التحاليل والاشعه والادويه وايضا المهم هو جوده الخدمه