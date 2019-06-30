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نجل الرئيس التونسى: والدى بحال أفضل الأن ويمكنه مغادرة المستشفى

الأحد، 30 يونيو 2019 04:01 ص
نجل الرئيس التونسى: والدى بحال أفضل الأن ويمكنه مغادرة المستشفى حافظ السبسى
وكالات الأنباء

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أكد نجل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، السبت، أن والده الذى تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن ان يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة المشهد العربى التونسية.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية فى حزب "نداء تونس" الذى أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسى (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكرى بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام فى البلاد" و "حالته الصحية".

ويعتبر قائد السبسى هو ثانى أكبر رئيس دولة سنا فى العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

 


حافظ السبسى

السبسى

تونس

الرئيس التونسى

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