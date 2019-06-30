موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..السيسى: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالى من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.

إقبال على حدائق القاهرة بالتزامن مع فتحها مجانا فى ذكرى 30 يونيو

شهدت حدائق القاهرة إقبالا من الزوار، بالتزامن مع فتح الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة بالمجان أمام الجمهور احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.





غدا.. بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

يبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الاثنين، بمحافظة بورسعيد كأول محافظة تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

مصرع شخصين وإصابة 7 فى انقلاب سيارة أجرة بطريق القصير - قفط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، فى انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق القصير قفط، تم نقل المصابين لمستشفيات القصير المركزى وقنا الجامعى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الإسكان: غداً بدء سداد مقدمات حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيبدأ غداً الإثنين 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line).

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والمصريين من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات الإخوان الإرهابيين الذين أرادوا سرقة هوية مصر ومستقبل أبنائها بالعنف واستغلال الدين والتدمير والحرق.

مجلة إيطالية: البحر الأحمر ملك صيف 2019 بلا منازل للسياح الإيطاليين

أشادت مجلة "تىتىجى" الإيطالية بالإقبال الشديد من السياح الايطاليين على البحر الأحمر، وقالت "البحر الأحمر ملك هذا الصيف بلا منازع"، مسلطة الضوء على الغردقة التى وصفتها بـ "لؤلؤة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن الغردقة جنة استوائية حديثة صغيرة، ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم لمدة 12 شهرا فى العام، لأنه فى الغردقة دائما توجد الشمس.

انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة فى 9 محافظات بالمجان غدًا

تنطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى غدا فى 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى المنتخبات الأفريقية

يواصل مطار القاهرة الدولى، استقبال المشجعين الأفارقة، القادمين إلى القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادهم فى مباريات البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

ننشر كلمة الرئيس السيسى للشعب بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة للشعب المصرى، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.