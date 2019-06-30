مقتل 45 مسلحا من حركة طالبان فى سلسلة غارات جوية شمال أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 45 مُسلحًا على الأقل من طالبان، بما فيهم 3 من حكام الظل بالحركة المُسلحة فى سلسلة من الغارات الجوية على إقليم بلخ شمالى أفغانستان.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن الغارات أُطلقت على حى "شولجارا" بالإقليم الشمالى، ما أسفر عن مقتل 45 مُسلحًا، إلى جانب مقتل 11 من قادة طالبان أثناء تنفيذ العمليات الجوية.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن، ويُعتبر إقليم بلخ واحدًا من أكثر الأقاليم التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.