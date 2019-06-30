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معاينة 3 مواقع لإنشاء محطة صرف صحى بالغنايم في أسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 03:27 م
معاينة 3 مواقع لإنشاء محطة صرف صحى بالغنايم في أسيوط محطه صرف-ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة الغنايم بأسيوط،عن معاينة 3 مواقع مختلفة بقريتى المشايعة ودير الجنادلة  تمهيدا لإقامة محطة صرف صحي عليها ،تخدم مشروعات الصرف بالمركز وذلك في اطار الجهود المبذولة للانتهاء من المشروعات الخدمية بالقرى والمراكز طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة.
 
تشكلت لجنة معاينة مواقع الانشاء من المهندس جادالله مشرف جادالله - رئيس مركز ومدينة الغنايم وبحضور مندوب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومدير الإدارة الهندسية بالغنايم وذلك بمقر الوحدة المحلية بالغنايم.
 
وأكد رئيس المركز أنه  حيت تمت معاينة موقعين بقرية المشايعة ودير الجنادلة لإنشاء محطة صرف فرعية وإنشاء خط طرد فرعي وجارى توفير موقع أخر بقرية دير الجنادلة لإنهاء المشروع.
 
 

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