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مصر وإنجلترا يقودان تحالف التكيف مع تغير المناخ استعدادا لقمة المناخ سبتمبر

الأحد، 30 يونيو 2019 03:44 م
مصر وإنجلترا يقودان تحالف التكيف مع تغير المناخ استعدادا لقمة المناخ سبتمبر تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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طالب وفد حكومى مصرى، فى اجتماع ابو ظبى للعمل المناخىً؛ فى كلمتها أمام اجتماع أبوظبى لقمة الأمم المتحدة للعمل المناخى 2019، بحضور السكرتير العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومشاركة أكثر من 150 دولة و80 وزيرا من جميع أنحاء العالم، بسرعة التحرك الدولى لرفع سقف الطموح فى موضوعات التكيف.

وأكد على ضرورة زيادة الدعم لها من ناحية التخطيط والاستثمار والتمويل ليصبح هناك تحولا كاملا لمدن وبشر أكثر تكيفا مع أثار تغير المناخ مشددة على ضرورة حدوث صحوة سياسية دولية لدعم ملف التكيف مع التغيرات المناخية ووضعه على أجندة القادة السياسيين ودمجه فى كل مسارات التخطيط والاستثمار كما تطرقت خلال كلمتها إلى الرؤية الخاصة بشأن التحالف الذى تقوده مصر وإنجلترا حول أبرز أولويات ملف التكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبه قام السكرتير العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالدعوة لعقد قمة للمناخ فى سبتمبر المقبل بنيويورك وتم تحديد 9 تحالفات حول القضايا الرئيسية المحتلفة لملف تغير المناخ وهى الطاقة والبنية التحتية للمدن والصناعة والتكيف وحلول الطبيعة وتمويل المناخ والشباب والمشاركة الإجتماعية.

جدير بالذكر أن مصر وإنجلترا تقودان تحالفا خاصا بالتكيف والمرونة والذى يهدف إلى تحديد الأولويات والمبادرات من أجل رفع الطموح وبذل المزيد من الجهد والتمويل لموضوعات التكيف والتى تعتبر أولوية لكافة الدول النامية من أجل التكيف فى أسرع وقت مع أثار التغيرات المناخية التى تحدث بشكل متسارع ولا تفرق بين دول أو شعوب العالم.


التغيرات المناخية

التكيف مع التغيرات المناخية

قمة المناخ

المناخ

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