مصر تقدم مساعدات طبية ودوائية إلى جزر القُمر

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سلم "محمد جابر أبو الوفا"، سفير مصر غير المُقيم لدى جمهورية القُمر المتحدة، اليوم الأحد، مساعدات طبية ودوائية مُقدَّمة من مصر إلى جزر القمر عبر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التابعة لوزارة الخارجية، لمساعدة الشعب القُمرى الشقيق على تجاوز الأضرار الجسيمة التى ترتبت على الإعصار "كينيث" الذى ضرب جزر القُمر الشهر الماضى.

وحضر مراسم تسليم المساعدات بن على فولانا عبد الله نائب وزيرة الصحة القُمرية وعدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة.

وأكد السفير "أبو الوفا" - خلال مراسم تسليم المساعدات - أن مصر حكومةً وشعباً، دائماً ما تقف بجانب الأشقاء فى جزر القُمر فى كافة الظروف، مبرزاً استجابة مصر السريعة لتقديم المساعدات الطبية والدوائية، لاسيما فى ضوء خصوصية العلاقة التى تجمع البلديّن الشقيقيّن.

وأعرب السفير عن تطلُع مصر لدعم الجهود التى تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية فى البلاد ولخدمة مصالح الشعب القُمرى الشقيق، الذى يمكن له دائماً أن يثق فى دعم ومساندة مصر.

من جانبه، أعرب نائب وزيرة الصحة بجزر القمر عن شكره وتقديره للمساعدات المقدمة من الجانب المصري، والتى تعتبر استمراراً لتاريخ طويل من العلاقات القوية بين البلديّن، فضلاً عن الدعم المصرى المتواصل لجزر القُمر، خاصةً فى ضوء توجُه عدد كبير من مواطنى جزر القُمر إلى مصر للحصول على العلاج والرعاية الطبية.