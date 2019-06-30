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مصر الثانية فى الاستثمارات الواردة للدول العربية بنسبة 21.8%

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 م
مصر الثانية فى الاستثمارات الواردة للدول العربية بنسبة 21.8% أسهم _ أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم، الأحد، أن مصر استحوذت على نحو 21.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة للدول العربية في عام 2018، خلف الإمارات التي تصدرت القائمة بنحو 33.3%.

وأوضحت (ضمان) للاستثمار في تقريرها الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019، والذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على نسخة منه – أن مصر احتلت المركز الثاني أيضا في مشروعات الاستثمار العربي البيني؛ حيث بلغت حصتها 16.3%، بينما احتلت سلطنة عمان المركز الأول، باستحواذها على 58.4%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بحصة 10.9%.

وأشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية، تراجعت بنسبة 34ر0% في 2018، لتبلغ 2ر31 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2017، موضحة أن جاذبية مجموعة الدول العربية، في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، تراجعت مقارنة بمؤشر العام السابق، لتتراجع مجموعة الدول العربية، إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم، من بين سبع مجموعات جغرافية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019.

ونقل التقرير عن المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح قوله، إن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا، وحلت دول المغرب العربي ثالثة، مشيرا إلى أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية؛ حيث استحوذت كل من الإمارات، ومصر، وعمان، على نحو 5ر68% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

ولفت إلى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية، شهدت ارتفاعا بمعدل 4ر3%، لتبلغ 4ر889 مليار دولار عام 2018، ممثلة نحو 8ر2% من الإجمالي العالمي البالغ 3ر32 تريليون دولار عام 2018.

وأوضح الصبيح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية، ارتفعت بنسبة 4ر27%، لتصل إلى 8ر47 مليار دولار عام 2018، وبحصة بلغت 2.7% من الإجمالي العالمي البالغ 1014 مليار دولار، لافتا إلى أن السعودية، والإمارات كانتا ضمن المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة، بنسبة 76% لعام 2018، والذي شهد إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية، بزيادة 56 مشروعا عن 2017، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 5ر83 مليار دولار، في حين وفرت تلك المشروعات نحو 2ر134 ألف فرصة عمل.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) تأسست في عام 1974، كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقرا لها؛ حيث تعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، عبر توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب.


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