مصرع طالب إثر طعنه بآلة حادة فى مشاجرة مع آخر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طالب مصرعه إثر طعنه بآلة حادة في مشاجرة مع آخر بمنطقة نجع الطويل بالأقصر، وذلك لخلافات بينهما وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفي الأقصر الدولي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين شابين بمنطقة نجع الطويل بالكرنك، مما أسفر عن مصرع طالب يدعي "ع.م.أ" 16 سنة، وك إثر تلقيه طعنه بآلة حادة في الصدر، فتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفي الأقصر الدولي، وتمكن رجال الشرطة من القبض علي المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.