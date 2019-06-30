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مصادر: الهولندى تيمرمانس يقترب من منصب رئيس المفوضية الأوروبية

الأحد، 30 يونيو 2019 06:37 م
مصادر: الهولندى تيمرمانس يقترب من منصب رئيس المفوضية الأوروبية الاشتراكى الهولندى فرانس تيمرمانس
رويترز

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قال دبلوماسيان ومسؤول اليوم الأحد إن الاشتراكى الهولندى فرانس تيمرمانس فى طريقه للفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية المقبل، وذلك قبل ساعات من اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبى لاختيار الفائزين بالمناصب الرئيسية فى الاتحاد.

وقال الدبلوماسيان ومستشار فى البرلمان الأوروبى إنه رغم مواجهته لمقاومة صعبة بشكل غير متوقع من دول أوروبا الشرقية، فإن من المتوقع اختيار تيمرمانس رئيسا للمفوضية الأوروبية بعد محادثات بين فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا خلال قمة مجموعة العشرين التى انعقدت فى اليابان.

وإذا تأكد فوز تيمرمانس بالمنصب فإن هذا الاختيار سيمثل نصرا للمنتمين لتيار الوسط والليبراليين الذين تحدوا ما اعتبروه تصاعدا للهيمنة الألمانية داخل الاتحاد الأوروبى، كما أنه سيعد نهاية لسيطرة تيار يمين الوسط على المفوضية الأوروبية منذ 15 عاما.

وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين فى المحادثات لرويترز "يبدو أن تيمرمانس سيكون رئيسا للمفوضية الأوروبية". وشاركه فى الرأي مبعوث آخر عندما سُئل عن عملية اختيار شاغلى المناصب الخمسة الكبرى فى الاتحاد لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات.

وإذا تأكد فوز تيمرمانس (58 عاما) بالمنصب، خلفا لجان كلود يونكر، فإن أولوياته ستكون مكافحة تغير المناخ وضمان حد أدنى لأجور الأوروبيين وبناء علاقات مع أفريقيا الموطن الأصلى لكثير من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال الأعوام الماضية.

وإلى جانب منصب رئيس المفوضية الأوروبية، سيتم اختيار رئيسى البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى، الذى يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، ومسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد ومحافظ البنك المركزى الأوروبى المسؤول عن عملة اليورو.


فرانس تيمرمانس

المفوضية الأوروبية

قمة الاتحاد الأوروبى

بروكسيل

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