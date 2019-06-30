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مصادر: الحكومة والمعارضة فى فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريبا

الأحد، 30 يونيو 2019 11:24 ص
مصادر: الحكومة والمعارضة فى فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريبا نيكولاس مادورو
(رويترز)

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان جوايدو سيستأنفان المفاوضات فى محاولة للتوصل لحل الأزمة فى البلاد.

وأضافت المصادر الثلاثة لرويترز، أن كلا الجانبين لم يقرر بعد ما إذا كان سيجرى المحادثات فى أوسلو حيث أجريت المحادثات السابقة أم فى باربادوس.

وقال اثنان منهم إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.

وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع في أوسلو في مايو ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.

ولم يُكشف النقاب عن الكثير مما تناولته المحادثات بين ممثلي مادورو وجوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير وأنكر شرعية مادورو بعدما فاز الرئيس بفترة أخرى في المنصب العام الماضي من خلال انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير.

وقال جوايدو عبر تويتر يوم الجمعة إنه حصل على دعم حلفاء "لبدء جولة جديدة من المشاورات مع زعماء محليين ودوليين".

 


فنزويلا

اوسلو

نيكولاس مادورو

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