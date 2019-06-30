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مسئول أمريكى يتوقع إعلان التحالف الدولى نشر قوات بسوريا بعد انسحاب واشنطن

الأحد، 30 يونيو 2019 07:10 ص
مسئول أمريكى يتوقع إعلان التحالف الدولى نشر قوات بسوريا بعد انسحاب واشنطن القوات الأمريكية فى سوريا
أ ش أ

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توقع الممثل الأمريكى الخاص لشئون سوريا السفير جيم جيفرى أن يعلن عدد من أعضاء التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، فى غضون أسابيع، نشر قوات برية فى سوريا لتحل مكان القوات الأمريكية المنسحبة.

 

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن جيفرى قوله إن "هناك شيئا معلقا نتطلع إليه"، رافضا كشف الدول التى يرتقب أن تنشر قوات، تاركا إعلان ذلك للحكومات المعنية، مضيفا أن "بعض الدول قد تختار المشاركة فى صمت ولا مانع فى ذلك بالنسبة لنا".


تأتى تصريحات المسئول الأمريكى - فى ختام اجتماعات عقدها على مدار أيام فى باريس وبروكسل - مع قادة عسكريين وسياسيين فى التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، جدد خلالها الحلفاء الالتزام بالقضاء على التنظيم الإرهابي.


وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - فى ديسمبر الماضى - عزمه سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، قبل أن يتراجع ويعلن انسحابا أقل حدة.

 


الولايات المتحدة

سوريا

التحالف الدولى

داعش

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