مراكز الشباب بالقليوبية تتزين بالأعلام وتنظم ماراثون للجرى احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير المديرية، احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، إلى جانب تنظيم مهرجان رياضى كبير بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والذى يضم مسابقات خماسى كره القدم، ومسابقات الجري، ورمى الجلة.

وأوضح "الصبروط"، فى بيان أن فاعليات الاحتفالات تبدأ بفتح أبواب المراكز للأعضاء والمتمردين وتشغيل الاغانى الوطنية، وفتح ملاهى الأطفال والملاعب بالمجان احتفالا بذكرى إرادة الشعب المصرى

كما تنظم بعض المراكز مسابقات تنس طاولة وبلياردو مجانا للرواد، بالإضافة إلى العديد من العروض الرياضية مثل عروض الكاراتية والكونغ فو، وعروض كشفية وموسيقية، ومسابقات رياضية فى خماسى كرة القدم وتنس الطاولة للطلائع والشباب لتتزين المراكز بالأجواء الاحتفالية فى اطار من البهجة والسعادة لأعضاء المراكز وللشعب المصري.

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