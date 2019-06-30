سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مخابرات بريطانيا تحقق فى تلقى حملة ضغط روسية دعم ومشورة نائب بحزب المحافظين

الأحد، 30 يونيو 2019 05:30 م
مخابرات بريطانيا تحقق فى تلقى حملة ضغط روسية دعم ومشورة نائب بحزب المحافظين العلاقات البريطانية الروسية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق جهاز المخابرات البريطانية الداخلية MI5، تحقيقًا فى حصول حملة ضغط روسية حاولت التسلل إلى السياسة البريطانية على المشورة والدعم من أحد كبار أعضاء حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى، بحسب صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.
 
قام بن والاس، وزير الأمن، بتسليم أدلة إلى أجهزة المخابرات عن عملية نشر نفوذ شارك فيها السير هنرى بيلينجهام، أحد المبعوثين الرسميين لرئيس الوزراء.
 
وتحث جماعات الضغط، التى لا يزال مصدر تمويلها النهائى غير واضح، السلطات البريطانية على اتخاذ إجراءات ضد رجل الأعمال الروسى ألكسندر شتشوكين. 
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رجل الأعمال الروسى رهن الإقامة الجبرية فى سيبيريا بسبب تهم الفساد، لكن يُعتقد أن جزءاً كبيراً من ثروته يبقى فى المملكة المتحدة.
 
وعلمت صحيفة "صنداى تايمز" أن بيلينجهام قدم دعمه للحملة، التى كان يديرها محام روسي مُنع من ممارسة مهنته فى المملكة المتحدة.
 
 

روسيا

العلاقات البريطانية الروسية

حزب المحافظين

جهاز المخابرات البريطانية الداخلية MI5

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواجهة بريطانية ـ روسية محتملة داخل معاقل داعش "المحروقة".. تراجع نفوذ التنظيم بسوريا والعراق يثير قلق لندن.. جارديان: مشاورات بين الجنرالات للبقاء فى الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الروسى.. و"الدفاع" ترفض التعليق

الأحد، 16 يونيو 2019 01:30 ص

صدام إمبراطوريتين.. الجواسيس كلمة السر فى قصة صراع بريطانى روسى منذ 100 عام.. لندن تكشف: سفارة موسكو لدينا بها ضباط استخبارات يحملون جوازات دبلوماسية.. ووزير خارجية روسيا يرد: هراء

الخميس، 15 مارس 2018 12:03 م

محادثات بريطانية روسية عالية المستوى فى موسكو

الثلاثاء، 28 فبراير 2017 08:14 م

تضييق الاتحاد الأوروبى على لندن ينقلب عليه بتقارب "بريطانى-روسى" محتمل

الأحد، 06 نوفمبر 2016 05:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة