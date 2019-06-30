مخابرات بريطانيا تحقق فى تلقى حملة ضغط روسية دعم ومشورة نائب بحزب المحافظين

كتبت رباب فتحى

أطلق جهاز المخابرات البريطانية الداخلية MI5، تحقيقًا فى حصول حملة ضغط روسية حاولت التسلل إلى السياسة البريطانية على المشورة والدعم من أحد كبار أعضاء حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى، بحسب صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.

قام بن والاس، وزير الأمن، بتسليم أدلة إلى أجهزة المخابرات عن عملية نشر نفوذ شارك فيها السير هنرى بيلينجهام، أحد المبعوثين الرسميين لرئيس الوزراء.

وتحث جماعات الضغط، التى لا يزال مصدر تمويلها النهائى غير واضح، السلطات البريطانية على اتخاذ إجراءات ضد رجل الأعمال الروسى ألكسندر شتشوكين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رجل الأعمال الروسى رهن الإقامة الجبرية فى سيبيريا بسبب تهم الفساد، لكن يُعتقد أن جزءاً كبيراً من ثروته يبقى فى المملكة المتحدة.

وعلمت صحيفة "صنداى تايمز" أن بيلينجهام قدم دعمه للحملة، التى كان يديرها محام روسي مُنع من ممارسة مهنته فى المملكة المتحدة.