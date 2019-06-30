الرئيسية أخبار المحافظات محمد صلاح يرسم الفرحة على الجماهير بمحافظة الغربية بعد هدفه فى شباك اوغندا الأحد، 30 يونيو 2019 09:47 م فرحه الهدف الأول لمنتخب مصر الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء احتفل الألأف من أبناء محافظة الغربية، بالهدف الذي أحرزه اللاعب الدولى محمد صلاح، ابن محافظة الغربية، فى شباك منتخب أوغندا. وعبر المشجعين المتجمعين فى الانديه والكافيهات ومراكز الشباب عن فرحتهم بهدف الفرعون المصرى، والذى تقدم للمنتخب المصرى، بهدف مقابل لا شيئ فى الشوط الأول. محمد صلاح منتخب مصر الغربيه اوغاندا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 30 دقيقة .. المنتخب الوطنى وأوغندا 0/0 الأحد، 30 يونيو 2019 09:32 م فيديو.. محمد صلاح يتقدم للفراعنة بالهدف الأول أمام أوغندا من ركلة حرة ماكرة الأحد، 30 يونيو 2019 09:36 م فيديو.. الشناوى ينقذ مرمى الفراعنة من هدف مؤكد لأوغندا الأحد، 30 يونيو 2019 09:33 م مجموعة مصر.. الكونغو تضيف الثاني أمام زيمبابوي بعد 34 دقيقة الأحد، 30 يونيو 2019 09:39 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020 ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع المزيد من Trending Plus
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