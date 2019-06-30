محمد صلاح يرسم الفرحة على الجماهير بمحافظة الغربية بعد هدفه فى شباك اوغندا

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

احتفل الألأف من أبناء محافظة الغربية، بالهدف الذي أحرزه اللاعب الدولى محمد صلاح، ابن محافظة الغربية، فى شباك منتخب أوغندا.

وعبر المشجعين المتجمعين فى الانديه والكافيهات ومراكز الشباب عن فرحتهم بهدف الفرعون المصرى، والذى تقدم للمنتخب المصرى، بهدف مقابل لا شيئ فى الشوط الأول.