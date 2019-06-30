محافظ كفر الشيخ يحيل مهندسا بالوحدة المحلية بسيدى سالم للنيابة الإدارية

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، "ر.ش" المهندس بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم، إلى النيابة الإدارية، لعدم اشتراكه مع الإدارة الزراعية بسيدى سالم فى تحرير محاضر البناء المحررة للمخالفين، ورفضه استلام تلك المحاضر، وعدم الاشتراك فى تقدير قيمة الأعمال المخالفة.

وكلف طه، الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، حماية الأراضى، بالمرور على جميع الجمعيات الزراعية داخل المركز والمدينة، لحصر جميع المخالفات للبناء على الأراضى الزراعية، والتى تزال فى مهدها، وعمل المحاضر اللازمة حفاظا على حق الدولة، وإرسالها للشرطة وتحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالفين حتى ينال كل منهم عقابه، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال تلك المخالفات عن عدم إزالة المخالفة فى مهدها سواء من الجمعية الزراعية أو من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.