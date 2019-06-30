محافظ كفرالشيخ يحيل شكوى مواطن للنيابة الإدارية للتعدى على أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، شكوى "ع.ا.أ.د" ضد المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم إلى النيابة الإدارية ببلطيم، لتضرره من تعدي"ع.ع.ا" و"ك.ع.ك" على محلات أملاك الدولة.

وتبين من فحص الشكوى من إدارة التفتيش المالى والإدارى قيام المواطن "ع.ع.ا" بالتعدى على الممر المجاور لمحله الخاص به بسوق خضار الجملة بجوار عمارة الضرائب بضم مساحة الممر للمحل وعمل باب صاج عليه وكان قد صدر له قرار إزالة، وكذلك قيام المواطن "ك.ع.ك" بالتعدى على أرض أملاك الدولة بجوار مكتب مساحة بلطيم بشارع بورسعيد لإقامة كشك خشب وحمام خلفى وقيامة بتطوير التعدى بالبناء بالطوب الأحمر والأسمنت والسقف من الصاج على أرض أملاك الدولة وقيامه بالتعدى بجوار مدرسة التجارة شارع بورسعيد ببناء مبانى بدون ترخيص أو إذن من الوحدة المحلية ببلطيم داخل الكتلة السكنية على مساحة 25 متر أرض أملاك دولة وصدر قرار إزالة لها، وقد انتهى التقرير بتراخى المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم لعدم تنفيذهم قرارات الإزالة .

وكلف محافظ كفرالشيخ بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية ببلطيم للتحقيق، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم لاتخاذ اللازم فوراً، مؤكداً انه لاتهاون مع من يتعدى على حق الشعب.