محافظ كفرالشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ 2552 عميل بــ 6 مدن وقرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فى بيان إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ 2552 عميل ب6 مدن وقرية "كفر الشيخ ، دسوق، قلين، البرلس، الجرايدة، فوه".

ففى مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "160" عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019، "484" عميل، وجارى استصدار التصاريح اللازمة من مجلس المدينة لإضافة محطة ثانية لتغذية السيارات بالغاز الطبيعي.

وفى مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "87" عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019 "545" عميل ،وفى مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال عام 2019 " 267" عميل، تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى للإسكان الاجتماعى بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفى انتظار وصول مديرية الاسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقى الخط.

وفى مدينة برج البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "234" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 "1272" عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للعملاء ومد الشبكات الارضية بالمدينة ،وفى قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بقرية الجرايدة خلال الـ 30 يوماً الماضية "242"، والعملاء المحولين خلال عام 2019 هو" 1158" عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز للمنازل بقرية الجرايدة ومدينة بيلا.

وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "553" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 هو "2358" عميل، جارى توصيل الغاز الطبيعى للعملاء بمدينة فوة بقطاع رقم (3).