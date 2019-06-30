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محافظ دمياط والسفير الريدى يناقشان استغلال المساحة المحيطة بالمكتبة

الأحد، 30 يونيو 2019 09:04 م
محافظ دمياط والسفير الريدى يناقشان استغلال المساحة المحيطة بالمكتبة جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها ، السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان منسق عام المكتبات وممثلى المجلس القومى للمرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بالقاهرة

 ناقشت المحافظ والسفير الريدى آليات إستكمال أعمال الإنشاءات والتصميمات الخاصة بمبنى مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ، حيث أكدت المحافظ أنه سيتم البدء فى إجراءات الطرح واستكمال أعمال التنفيذ لإفتتاح المشروع مطلع 2020 والذى يعد صرح ثقافى متكامل لتقديم كافة الخدمات والأنشطة لأبناء المدينة 

وأشارت الدكتورة منال عوض ،إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنفيذ برنامج " المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة لإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء والفتيات دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا وكذلك التوعية بحقوقها مضيفة أنه سيتم استغلال المكتبة لتدريب وتعليم سيدات المدينة عددا من الحرف لتمكينهم إقتصاديا فضلا عن عقد دورات تدريبية وأنشطة مختلفة لهم ولأطفالهم.

 

ورحبت محافظ دمياط بهذا التعاون المشترك والذى يساهم فى خلق كوادر نسائية و سفراء للتغيير ونشر ثقافة مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وخلق بيئة آمنة لها وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030.

 

حضر اللقاء اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف زهران مدير مديرية الإسكان و أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط

 


محافظة دمياط

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مكتبه عزبه البرج

عبد الرؤوف الريدى

منال عوض

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