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استعدادًا لبدء المنظومة غدًا..

محافظ بورسعيد يواصل جولاته المكثفة على مستشفيات التأمين الصحى الشامل

الأحد، 30 يونيو 2019 07:21 م
محافظ بورسعيد يواصل جولاته المكثفة على مستشفيات التأمين الصحى الشامل جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح

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واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته المكثفة على المستشفيات والوحدات الأساسية، قبل ساعات قليلة من بدأ تطبيق أول منظومة للتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.

 

وقام الغضبان، بزيارة مستشفى السلام "الأميرى سابقًا"، وتأكد من استكمال توصيل المرافق الأساسية وفرش الغرف وتركيب الأجهزة وتابع المحافظ التفاصيل الدقيقة والجوانب الفنية والإدارية و تمم على اكتمال الفرق الطبية، تمهيدا لبدأ العمل فى أحدث نظام للتأمين الصحى ينطلق من بورسعيد كمحافطة رائدة صباح باكر الأول من يوليو .

 

يذكر أن المبنى الجديد بمستشفى السلام يشمل قسم للعيادات الخارجية، و4 غرف عمليات، و13 سرير طوارئ، و34 حضانة للأطفال، و12 سرير رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى قسم للحروق مجهز على أعلى مستوى يضم 30 سرير إقامة، و6 أسرة للرعاية المركزة للحروق، وتم إجراء اختبارات لكافة أنظمة المستشفى للاطمئنان على عملها بالشكل الجيد.

 
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التامين الصحى

التامين الصحى الشامل

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

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