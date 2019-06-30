محافظ بورسعيد يجتمع بمديرى وحدات طب الأسرة استعدادا لتطبيق التأمين الصحى

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع مديري وحدات طب الأسرة العشرين، والتي سيتم من خلالها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم الاجتماع في مبنى الهيئات الجديد، و بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية دور مديري الوحداتن مشيرًا إلى أنهم النواة الأساسية لنجاح المنظومة، وطلب المحافظ من كل مدير وحدة وضع نظام للعمل بوصفه المسؤل فنيًا وإداريًا عن الوحدة وعمل كارت وظيفي لجميع العاملين بالوحدة من العمال مرورًا باطقم التمريض والأطباء.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية حسن معاملة المترددين علي الوحدة وكل مدير مسئول عن الكيان الطبي من جميع النواحي الفنية والإدارية.

وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ بورسعيد الشكر إلي مديري الوحدات علي جهودهم طوال الفترة الماضية، وأكد بان منظومة التأمين الصحي الشامل هى أهم منظومة تطبق في مصر بالوقت الحالي وكانت حلم لجميع المصريين.