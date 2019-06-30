محافظ القاهرة يوجه بدفع أتوبيسات لخدمة الجماهير للذهاب لاستاد القاهرة

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محيط استاد القاهرة الدولى والذى سيشهد فى التاسعة من مساء اليوم الأحد مباراة مصر وأوغندا ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واطمئن محافظ القاهرة على استعدادات الأجهزة المعنية بمحيط الاستاد وتمركز شرطة المرور بجميع الشوارع وكذلك التكثيفات والتمركزات الأمنية، كما وجه بالدفع بجميع الأتوبيسات العاملة على خطوط الاستاد لخدمة جماهير البطولة، وعدم المغادرة إلا مع أخر فرد من الجمهور حرصا على أمنهم وسلامتهم.