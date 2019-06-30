سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: نحتفل بثورة 30 يونيو بالعمل

الأحد، 30 يونيو 2019 02:45 م
محافظ الدقهلية: نحتفل بثورة 30 يونيو بالعمل جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية 2019/2020 بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد والمحاسب محمد عبد الباقى مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وقال شاروبيم إننا هنا اليوم فى يوم إجازة الاحتفالات بثورة 30 يونيو الخالدة ونحتفل بها بالعمل الجاد، وسيقام احتفالنا بها الأربعاء القادم ،ووجه التهنئة للحضور بتلك المناسبة مؤكدا أنها ذكرى نفتخر بها جميعا فلولاها ما كنا هنا وما كان الوطن كما نراه اليوم.

وأكد شاروبيم، على أنه مستعد لمنح تفويض لرؤساء المراكز والمدن لطرح المشروعات للاسراع فى انهائها وستتم متابعة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين وسيتم سحب الاعتمادات من المركز الذى يعرقل تنفيذ الخطة الاستثمارية لاننا لن نسمح بتعطيل تنفيذها تحت أى مبرر.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وضع أولويات المشروعات حسب احتياجات كل مركز ومدينة وحسب الموارد المتاحة ،وأكد أن كل مركز ينتهى من مشروعات الخطة الاستثمارية وانفاق الميزانية المخصصة له قبل يناير القادم سيتم توفير الاعتمادات اللازمة طالما كانت هناك مشروعات حقيقيقة يحتاج إليها .

وأضاف أننا نستطيع مضاعفة مشروعات الخطة الاستثمارية بحسن التخطيط وتوجيه الموارد والاعتمادات وسرعة التنفيذ ،وشدد على ضرورة متابعة المخالفات أولا بأول لردع المخالفين وغلق أبواب التحايل أمامهم وللحفاظ على موارد الدولة وتحصيلها على الفور .

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والحماية المدنية والمرور والمرافق ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والمشروعات بالوحدات المحلية .

 

 

 


الدقهلية

الخطة الاستثمارية

محافظ الدقهلية

ثورة 30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة