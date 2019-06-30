محافظ الدقهلية: نحتفل بثورة 30 يونيو بالعمل

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية 2019/2020 بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد والمحاسب محمد عبد الباقى مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وقال شاروبيم إننا هنا اليوم فى يوم إجازة الاحتفالات بثورة 30 يونيو الخالدة ونحتفل بها بالعمل الجاد، وسيقام احتفالنا بها الأربعاء القادم ،ووجه التهنئة للحضور بتلك المناسبة مؤكدا أنها ذكرى نفتخر بها جميعا فلولاها ما كنا هنا وما كان الوطن كما نراه اليوم.

وأكد شاروبيم، على أنه مستعد لمنح تفويض لرؤساء المراكز والمدن لطرح المشروعات للاسراع فى انهائها وستتم متابعة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين وسيتم سحب الاعتمادات من المركز الذى يعرقل تنفيذ الخطة الاستثمارية لاننا لن نسمح بتعطيل تنفيذها تحت أى مبرر.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وضع أولويات المشروعات حسب احتياجات كل مركز ومدينة وحسب الموارد المتاحة ،وأكد أن كل مركز ينتهى من مشروعات الخطة الاستثمارية وانفاق الميزانية المخصصة له قبل يناير القادم سيتم توفير الاعتمادات اللازمة طالما كانت هناك مشروعات حقيقيقة يحتاج إليها .

وأضاف أننا نستطيع مضاعفة مشروعات الخطة الاستثمارية بحسن التخطيط وتوجيه الموارد والاعتمادات وسرعة التنفيذ ،وشدد على ضرورة متابعة المخالفات أولا بأول لردع المخالفين وغلق أبواب التحايل أمامهم وللحفاظ على موارد الدولة وتحصيلها على الفور .

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والحماية المدنية والمرور والمرافق ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والمشروعات بالوحدات المحلية .