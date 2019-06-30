محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى للشهاده الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الاعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2018-2019 "عام ولغات" والمهنى وللصم وضعاف السمع.

وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 يوليو على أن تستمر حتى الخميس 18 يوليو.

ووجه محافظ الجيزة مسئولى مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وادارات المدارس لتوفير كافة التسهيلات باللجان والحرص على توفير التهوية الجيدة بالفصول وتوزيع العصائر على الطلاب.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للتعليم الأساسى( عام ولغات) على النحو التالى:

السبت 13/7 : لغة عربية، خط

الاحد 14/7 : لغة انجليزية، تربية دينية

الاثنين 15/7: علوم، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 16/7: الجبر والاحصاء، التربية الفنية

الاربعاء17/7: الهندسة

الخميس 18/7: الدراسات الاجتماعية