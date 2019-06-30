محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من رصف طريق الدائرى الأوسط

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة واستعراض ما توصلت أليه أعمال رصف الطرق والشوارع بمدينة الغردقة .

وشدد محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من رصف طريق الدائرى الأوسط بعد أن تم الانتهاء من عملية الكشط به، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال التى تتم بالمدينة، وخاصة منطقة خلف فرق الأمن بالإضافة إلى ميدان سينزو وطريق الدائرى الأوسط حتى يتم البدء فى أعمال الرصف والتطوير فى باقى المناطق بالغردقه.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد صقر رئيس فرع المقاولون بالبحر الأحمر بالإضافة إلى عدد من ممثلى شركة المقاولون العرب.