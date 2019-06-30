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محافظ الإسكندرية: غدا إنطلاق المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن "سرطان الثدى"

الأحد، 30 يونيو 2019 07:43 م
محافظ الإسكندرية: غدا إنطلاق المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن "سرطان الثدى" الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية ، أنه سيتم غدا إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية  ،  لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بمحافظة الإسكندرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بإطلاق المبادرة والتى سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل على غرار ما تم بمبادرة "100 مليون صحة".

وأكد محافظ الإسكندرية ، فى تصريحات صحفية ، على تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام ، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة ، وتقديم أوجه الدعم للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها ، والتي تأتى إنطلاقاً من إهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين بإعتبارها مورد من موارد الدولة وثرواتها القومية التى يجب الحفاظ عليها ، لافتا أن محافظة الإسكندرية بفضل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات سبق وأن أثبتت نجاحها خلال المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية ، والتى شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة. 
    
وأوضح المحافظ، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي ، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ، وكذا الإهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب ، وفى حالة إكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.
 
 

الاسكندرية

سرطان الثدى

المبادرة الرئاسية

الرئيس السيسى

محافظ الاسكندريه

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