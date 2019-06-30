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محافظ أسيوط يكرم أسرة الشهيد البطل النقيب مصطفى عثمان ويمنحهم وسام المحافظة

الأحد، 30 يونيو 2019 04:02 م
محافظ أسيوط يكرم أسرة الشهيد البطل النقيب مصطفى عثمان ويمنحهم وسام المحافظة المحافظ و اسرة الشهيد
أسيوط – ضحا صالح

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استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه اليوم أسرة الشهيد البطل النقيب "مصطفى محمد عثمان" بقطاع الأمن المركزي والذى استشهد أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذى استهدف بعض الأكمنة الأمنية بالعريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال الشرطة البواسل.

وقال المحافظ - خلال استقباله اللواء محمد عثمان لواء سابق بالداخلية والد الشهيد والطفل محمد ابن الشهيد البالغ من العمر عام ونصف والمستشار أحمد حسن وكيل التفتيش القضائي بالقاهرة والد زوجة الشهيد وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير المحافظة المساعد واللواء أحمد نصر بقطاع الأمن المركزي والمقدم مصطفى رشاد بقطاع الأمن المركزي والرائد محمود جمال بمكتب المستشار العسكري للمحافظة - أن الشهيد البطل قدم أغلى ما يملك وهي نفسه من أجل هذا الوطن لافتا أن مصر شعبًا جيشًا وشرطة وحكومة تقدر تضحيات أبنائها المخلصين ولا تنسى ما قدموه من بطولات وتضحيات فداءً لهذا الوطن العزيز ونحن تقف دائماً بجوار أسر الشهداء ونقدم لهم الرعاية كواجب واعتزاز وطني منوهًا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا بتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

وكرم المحافظ - خلال اللقاء – أسرة الشهيد ومنحهم وسام المحافظة تقديرًا لدور الشهيد الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعياً المولى عز وجل بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يمن على أسرهم بنعمة الصبر والسلوان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ أسيوط بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء لتلبية كافة متطلباتهم تقديرًا منه لما قدموه للدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (1)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة 

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (2)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (3)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة 

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (4)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة 

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (5)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (5)

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (6)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (6)

 

تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة (7)
تكريم أسرة الشهيد النقيب مصطفى عثمان ومنحهم وسام المحافظة 

 

 


شهيد العريش

النقيب مصطفى عثمان

شهيد الأمن المركزى

شهداء اسيوط

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