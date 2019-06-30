محافظة اسيوط تحرر محضر ضد صفحات وهمية تستغل اسم المحافظ

أسيوط - ضحا صالح

حذرت محافظة اسيوط و مكتب الاعلام بالمحافظة من ظهور صفحة مزورة علي موقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس اسم الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط ونفس الشعار وصفحة تحمل اسم وصورة اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط.

وأكدت المحافظة، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تم تحرير بلاغ حمل رقم "4356 إدارى" بالواقعة وإبلاغ جميع الجهات الامنية وجارى تتبع الصفحة ومعرفة المخربين والقبض عليهم ، مشددة على أن الصفحات المزورة المزعومة هى تابعة لبعض الجماعات التخريبية بهدف خداع المواطنين وتضليلهم وابتزازهم ونشر اخبار كاذبة لإحداث الفتن.